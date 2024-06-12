За два часа марафона в поддержку политзаключенных «Ты не один» собрали больше двух миллионов рублей

Независимые медиа — «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и многие другие — проводят марафон в поддержку политзаключенных. За два часа марафона удалось собрать 2,2 миллиона рублей (в разной валюте). Марафон будет идти до позднего вечера 12 июня.

Марафон в поддержку политзаключенных 2024 #тынеодин. Часть 1 Телеканал Дождь

Марафон проводится второй год подряд. В прошлом году за время акции было собрано почти 40 миллионов рублей в помощь политическим заключенным.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.