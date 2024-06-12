Шестерых фигурантов дела об убийстве нидерландского журналиста Питера де Вриса приговорили к срокам от десяти до 28 лет лишения свободы

Суд в Нидерландах приговорил к срокам от десяти до 28 лет лишения свободы шестерых фигурантов дела об убийстве журналиста Питера де Вриса в 2021 году, сообщает Dutch News и Deutsche Welle.

Непосредственных исполнителей убийства суд приговорил к 28 годам лишения свободы, а организатора преступления — к 26 годам. Еще одному фигуранту, предоставившему преступникам оружие, суд назначил 14 лет лишения свободы.

Всего в деле фигурировали девять человек. Двух соучастников убийства суд приговорил к десяти годам каждого, еще троих по этому делу оправдали. Тем не менее одного из них осудили по обвинению в хранении наркотиков, отмечает DW.

Сторона обвинения запрашивала для стрелка, водителя и организатора убийства пожизненные сроки, однако они не были ранее судимы за аналогичные преступления, поэтому суд избрал более мягкую меру наказания.

На Питера де Вриса — одного из самых известных криминальных репортеров Нидерландов — напали вечером 6 июля 2021 года в центре Амстердама. В журналиста несколько раз выстрелили с близкого расстояния, он умер через девять дней. Следствие полагало, что де Вриса могли убить из-за того, что он был советником ключевого свидетеля по делу наркобарона Ридуана Таги (в феврале 2024 года того приговорили к пожизненному заключению).

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