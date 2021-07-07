В Амстердаме тяжело ранили криминального репортера Питера де Вриса. Он помогал свидетелю обвинения по делу самого разыскиваемого преступника Нидерландов Предыдущий адвокат, защищавший этого свидетеля, был застрелен

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Питер де Врис, сентябрь 2020 года Marcel Van Hoorn / EPA / Scanpix / LETA

В центре Амстердама тяжело ранили известного нидерландского криминального репортера, 64-летнего Питера де Вриса. В него стреляли вечером 6 июля, когда он вышел из телестудии телеканала RTL. Полиция пока не сообщала о предполагаемых мотивах нападения.

Свидетели рассказали изданию Het Parool, что слышали четыре или пять выстрелов. По их словам, де Врис был ранен в голову. На улице вокруг него собралась толпа. Позднее видео с журналистом появились в соцсетях. YouTube удалил сотни подобных записей. Полиция Амстердама попросила издание GeenStijl сделать то же самое, но редакция отказалась, назвав это покушением на свободу прессы.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что де Врис «борется за жизнь». Она назвала журналиста «национальным героем», а попытку его убийства — «жестоким и трусливым» преступлением. Возмущение по поводу покушения также высказали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, нидерландская королевская семья и коллеги-журналисты.

«Наш худший кошмар стал реальностью», — написал в твиттере сын журналиста Ройс де Врис, поблагодарив всех за поддержку.

В связи с нападением на де Вриса задержали трех человек, одного позже отпустили. Двое остальных — 35-летний поляк из нидерландского города Маурик и 21-летний голландец из Роттердама, у которого также есть адрес в нидерландском городе Тил. Источники Het Parool заявили, что места их жительства могут указывать на их связь с криминальным боссом Ридуаном Таги.

43-летний Таги — марокканец, который вырос в Нидерландах и с юности был связан с криминальным миром. Нидерландские власти обвиняют его в убийствах и торговле наркотиками; по их версии, Таги возглавлял одну из крупнейших наркогруппировок страны. Он считался самым разыскиваемым преступником Нидерландов до тех пор, пока в 2019 году его не арестовали в Дубае и не экстрадировали в Нидерланды. В марте 2021 над ним начался суд.

Питер де Врис неоднократно получал угрозы от героев своих расследований. В 2019 году он заявил, что находится в «списке смертников» Таги. Тот отрицал это.

В 2020 году де Врис стал Набиля Б. — свидетеля обвинения по делу Таги. Его предыдущий адвокат Дерк Вирсум был застрелен в Амстердаме за год до этого. А за два года до этого был убит брат свидетеля Редуан Б. Де Врис понимал, какие риски несет его решение войти в дело Таги, но отказался от государственной защиты: как пишет Het Parool, он не хотел, чтобы охранники контролировали его жизнь.

Месяц назад де Врис дал интервью изданию Vrij Nederland, в котором назвал угрозу жизни частью своей работы. «Я не боюсь [участвовать в деле Таги], но брат Набиля и его бывший адвокат были убиты, так что не нужно быть истеричным человеком, чтобы ожидать, что что-то может случиться. Это часть работы. Криминальному репортеру, который в действительно напряженные моменты думает: „Ситуация становится слишком напряженной“, лучше бы поработать в [женском журнале] Libelle», — заявил журналист.

Де Врис начал карьеру журналиста в конце 1970-х годов. Он расследовал резонансные уголовные дела, включая похищение Фредди Хайнекена — главы пивоваренной компании Heineken, которого похитили в 1983 году и освободили за выкуп в 35 миллионов гульденов (сейчас это примерно 18 миллионов долларов); преступников позже арестовали, но большая часть денег так и не была найдена. Де Врис написал книгу об этом преступлении; в 2015 году по ней сняли фильм с Энтони Хопкинсом в роли пивного магната.

Де Врис 17 лет выпускал популярную телепередачу на основе своих расследований. В 2008 году он получил телевизионную премию «Эмми» за эпизод, в котором голландец Йоран ван дер Слот признается, что связан с исчезновением Натали Холлоуэй — американской студентки, которая в 2005 году пропала на карибском острове Аруба, принадлежащем Нидерландам. Позднее ван дер Слот отказался от своих слов; тело Холлоуэй так и не нашли, за ее предполагаемое убийство никого не осудили. Ван дер Слот в 2012 году получил 28-летний срок за убийство другой девушки в Перу.

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Ольга Корелина