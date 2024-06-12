Немецкая компания Uniper объявила о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа

Крупнейший немецкий импортер газа Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов с «Газпром экспортом», сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее решение Uniper приняла после положительного решения арбитражного суда в Стокгольме, который признал право компании разорвать контракты и требовать от «Газпрома» компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленный объем газа.

Уточняется, отдельные контракты должны были действовать еще примерно десять лет. Поводом для обращения в суд послужило то, что летом 2022 года «Газпром» начал сокращать поставки газа, а в августе — полностью остановил поставки. В ноябре Uniper обратилась в суд, обвинив российскую компанию в нарушении контрактов. В Uniper оценили убытки в 11,6 миллиарда евро.

Гендиректор Uniper Майкл Льюис считает, что решение арбитража вносит «юридическую ясность» для компании. «С правом на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с „Газпром экспортом“. Юридическая позиция Uniper была подтверждена и в вопросе возмещения убытков. Все суммы будут направлены федеральному правительству Германии», — говорится в заявлении гендиректора.

В «Газпроме» требования Uniper о возмещении убытков посчитали неправомерным. В марте 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Газпром экспорта» запретил дочерней структуре Uniper (Uniper Global Commodities) и швейцарской компании Metha-Methanhandel продолжать разбирательство в международном арбитраже. В конце месяца российский суд обязал эти компании выплатить 14,3 миллиарда евро «Газпром экспорту» за нарушение запрета.

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