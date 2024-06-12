Группа Massive Attack отменила запланированный на 28 июня концерт в Тбилиси. Как сообщается в заявлении группы, это сделано в знак протеста против «атаки властей Грузии на базовые права человека».

«В данный момент выступление на принадлежащей государству концертной площадке Black Sea, могло бы быть расценено как одобрение насильственных мер против мирных протестов и гражданского общества. Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппозиционеров, наряду с законами, порочащими гражданское общество и отрицающими права ЛГБТК, противоречат всему, за что мы выступаем», — говорится в заявлении группы.

Музыканты выразили надежду, что еще выступят в Грузии «в условиях свободы».

Massive Attack — одна из наиболее влиятельных британских групп девятостых-нулевых годов, являющаяся одной из родоначальников стиля трип-хоп. Помимо музыки, Massive Attack много лет известны своей активной гражданской позицией — они публично выступают за ядерное разоружение, поддерживают климатических активистов и организации, борющиеся за права человека во всем мире.

В Грузии в середине мая был принят закон «об ограничении иностранного влияния», который критики называли калькой с российского закона об «иностранных агентах». Закон принимался на фоне массовых протестов, сопровождавшихся стычками с полицией и задержаниями. США в связи с этим анонсировали визовые ограничения для лиц, причастных «к подрыву демократии в стране». В некоторых странах ЕС призывали отменить с Грузией безвизовый режим.

В начале июня правящая партия «Грузинская мечта» представила пакет законопроектов «О семейных ценностях», которые в том числе предусматривают запрет «пропаганды ЛГБТ», а также трансгендерного перехода.

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