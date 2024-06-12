Израиль заявил, что ХАМАС отверг план Байдена по прекращению огня. Палестинское движение назвало свой ответ на предложение президента США «позитивным»
Представители ХАМАС объявили, что дали «положительный» ответ на предложение президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа, пишет Reuters. План Байдена открывает «широкий путь» к достижению соглашения с Израилем, заявили в ХАМАС, не став вдаваться в детали.
Власти Израиля, в свою очередь, считают, что ХАМАС план Байдена отверг. Израильский чиновник, пожелавший остаться неназванным, ранее заявил Reuters, что в отправленном через посредников ответе ХАМАС «изменил все основные и наиболее значимые параметры» плана Байдена, в том числе «отклонив предложение об освобождении заложников».
В ХАМАС при этом утверждают, что лишь в очередной раз «подтвердили свою позицию». «Мяч сейчас на израильской стороне», — сказал агентству источник в палестинском движении, также пожелавший сохранить анонимность.
Советник израильского премьер-министра по внешней политике Офир Фальк в начале июня говорил, что Израиль согласен с основными положениями плана, однако множество деталей, по его словам, еще предстоит доработать. «Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены», — добавил советник.
Официально, отмечает Reuters, ни ХАМАС, ни Израиль не заявили, что готовы взять на себя предусмотренные планом президента США обязательства.
ХАМАС 7 октября 2023 года напал на Израиль. Погибли не менее 1200 человек, около 250 человек террористы захватили в заложники. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа. Представители палестинских властей заявляют о десятках тысяч погибших и раненых в результате ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по сектору Газа. Оперативно проверить данные о жертвах, распространяемые палестинской стороной, невозможно.