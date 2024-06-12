Азербайджан объявил о завершении вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Источник: ТАСС
Вывод российских военных с территории Нагорного Карабаха завершился. Об этом заявило министерство обороны Азербайджана, передает ТАСС.
По данным ведомства, весь личный состав, вооружение и техника российского миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана.
Вывод российского миротворческого контингента начался в середине апреля.
Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе с 2020 года по соглашению между РФ, Арменией и Азербайджаном. За время миссии погибли семь военнослужащих.
Территория Нагорного Карабаха на протяжении более 30 лет контролировалась властями непризнанной проармянской Республики Арцах. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль.