Азербайджан объявил о завершении вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Вывод российских военных с территории Нагорного Карабаха завершился. Об этом заявило министерство обороны Азербайджана, передает ТАСС.

По данным ведомства, весь личный состав, вооружение и техника российского миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана.

Вывод российского миротворческого контингента начался в середине апреля.

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе с 2020 года по соглашению между РФ, Арменией и Азербайджаном. За время миссии погибли семь военнослужащих.

Территория Нагорного Карабаха на протяжении более 30 лет контролировалась властями непризнанной проармянской Республики Арцах. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль.

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