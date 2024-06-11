Замглавы МИД допустил пересмотр ядерной доктрины России из-за «неприемлемых действий» США и НАТО

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может изменить базовые документы в сфере ядерного сдерживания из-за «неприемлемых и эскалационных» действий Запада. Его слова приводит «Интерфакс».

Журналисты спросили Рябкова, какие положения ядерной доктрины России могут измениться. Конкретных изменений он не назвал, отметив, что до принятия соответствующих решений «в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены».

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — заявил замглавы МИД.

7 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что не считает, что указанный в ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия наступил. Он напомнил, что в ней говорится о том, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

При этом Путин отметил, что доктрина — «живой инструмент».

«Мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — заявил президент РФ.

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