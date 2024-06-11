В Лондоне зоозащитники наклеили на первый официальный портрет короля Карла III стикеры из мультфильма «Уоллес и Громит» в знак протеста

Активисты-зоозащитники заклеили лицо короля Карла III на его первом официальном потрете стикером с персонажем из мультфильма «Уоллес и Громит», сообщает «Би-би-си».

Портрет был выставлен в галерее Филипа Молда в Лондоне. Участники зоозащитного движения Animal Rising также наклеили на картину надпись: «Никакого сыра, Громит. Посмотрите на всю эту жестокость на фермах ».

Согласно пресс-релизу движения, своей акцией активисты хотели привлечь внимание к расследованию Animal Rising по поводу 45 ферм, проверенных RSPCA, где животных содержат в жестоких условиях.

«Поскольку король большой поклонник „Уоллеса и Громита“, мы не смогли придумать лучшего способа привлечь его внимание к происходящему на фермах, сертифицированных RSPCA. Хотя мы надеемся, что это [акция] позабавит Его Величество, мы также призываем его серьезно обдумать, хочет ли он ассоциироваться с ужасными страданиями на фермах, поддерживаемых RSPCA», — говорится в заявлении зоозащитников.

В галерее сообщили, что портрет короля не пострадал, поскольку активисты наклеили стикеры на защитное стекло. В полицию по поводу произошедшего руководство галереи решило не обращаться, пишет «Би-би-си».

Подробнее про портрет

Король Карл III. Его первый официальный портрет «Это очень обаятельный человек с отличным чувством юмора», — сказал художник

Подробнее про портрет

Король Карл III. Его первый официальный портрет «Это очень обаятельный человек с отличным чувством юмора», — сказал художник