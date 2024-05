Презентация портрета Карла III в Букингемском дворце. 14 мая 2024 года

В Великобритании представили первый официальный портрет короля Карла III после его коронации. Презентация картины прошла в Голубой гостиной Букингемского дворца. Запись мероприятия опубликовали в социальных сетях королевской семьи.

На картине (примерно два с половиной метра в высоту) король изображен в форме валлийской гвардии, звание полковника которой он получил в 1975 году. У Карла меч в руках и бабочка у плеча.

Портрет написал британский художник Джонатан Йео, который до этого работал со многими знаменитостями, в том числе членами королевской семьи. В частности, он написал портреты супруги монарха королевы Камиллы, его отца принца Филиппа, а также премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Портрет заказала The Drapers Company — одна из примерно 110 лондонского Сити — по случаю пятидесятилетия членства тогда еще принца Чарльза в компании. Йео приступил к работе в июне 2021 года. С тех пор он четыре раза встречался с Карлом III. В последний раз король позировал для портрета в ноябре 2023 года.

«Когда я начал этот проект, король все еще был принцем Уэльским, и, как бабочка, которую я нарисовал, парящей над его плечом, этот портрет развивался по мере того, как менялась его роль в нашей общественной жизни», — приводит слова Йео пресс-служба королевской семьи.

Как пишет «Би-би-си», король и королева остались довольны портретом. По словам Йео, Камилла похвалила его работу. Карл III был «слегка удивлен ярким цветом», но в остальном отнесся к портрету с «одобрительной улыбкой». Подобным образом картину встретили и в социальных сетях — многих пользователей смутил именно красный цвет.

Художник рассказал журналистам, что хотел сделать свою картину уникальной, сохранив традиции королевской портретной живописи — военную форму и меч, — но и привнеся «динамичный и современный импульс» с помощью глубоких цветов.

Отдельное внимание художник уделил бабочке у плеча короля. «В истории искусства бабочка часто выступает символом метаморфоз и возрождения и, таким образом, отражает то, что принц стал королем в период создания портрета», — сказал Йео. Он добавил, что бабочка выступает «символом красоты и нестабильности природы, подчеркивая экологические проблемы», которым король посвятил большую часть жизни.

Выбор вида бабочки тоже не был случайным. По одной из версий, общеупотребительное название «монарх» этот вид бабочки получил в честь короля Вильгельма III Оранского. Кроме того, популяция этих бабочек сильно сократилась из-за деятельности человека. По словам Йео, нарисовать бабочку предложил сам Карл III в ответ на его вопрос о том, какую подсказку можно было бы оставить школьникам, которые через 200 лет будут смотреть на портрет и думать, каким был король.

Говоря о процессе написания портрета, художник сказал, что это было «огромным профессиональным вызовом», за который он «безмерно благодарен». Во время работы он четыре раза встречался с королем, каждый раз монарх позировал примерно по часу. О чем они в это время говорили, Йео не рассказал, но Карла III он описал как «очень обаятельного человека с отличным чувством юмора».

В разговоре c The New York Times художник отметил, что после того, как Карл III стал королем в сентябре 2022 года, его манера держаться изменилась. «Когда я приступил к работе, Карл уже держался величественно и выглядел статным, но когда он стал королем, это вышло на новый уровень, чего и следовало ожидать», — сказал Йео «Би-би-си».

Традиция королевской портретной живописи получила свое развитие в Англии в середине XV века во время правления династии Тюдоров. Теперь она изменилась. На одном из самых известных портретов принца Чарльза, написанном Брайаном Органом в 1980 году, будущий король в костюме для поло сидит в непринужденной позе, скрестив ноги.

Keystone / Hulton Archive / Getty Images