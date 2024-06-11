Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит объявлять «нежелательными» организации, учрежденные иностранными госорганами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит российским властям объявлять деятельность зарубежных организаций «нежелательной» на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторы документа предлагают внести изменение в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина РФ», расширив его действие на организации, «учредителем (участником) которых являются государственные органы иностранного государства».

«Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций. Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, депутаты одобрили в первом чтении поправки к КоАП и УК, которыми устанавливается ответственность за участие в деятельности таких организаций.

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