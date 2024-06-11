«Фонтанка»: обвиняемого по делу о поджоге военкомата в Петербурге госпитализировали из СИЗО в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга умер 54-летний Александр Перов, которого обвинили в поджоге военкомата на улице Чайковского, сообщает «Фонтанка» без ссылки на источники.

По данным издания, Перова доставили в больницу из следственного изолятора 10 июня в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли ему помочь и лишь зафиксировали смерть через час после госпитализации.

Почему Перов оказался в состоянии клинической смерти, «Фонтанка» не уточняет. По данным издания, на 13 июня у Перова было запланировано заседание по обжалованию меры пресечения.

Дело против петербуржца возбудили из-за попытки поджога военкомата вечером 31 июля 2023 года. Тогда Перов также попытался протаранить на машине ворота, ведущие во двор здания. Как отмечает «Медиазона», местные власти назвали ущерб от поджога «незначительным» — огонь охватил один квадратный метр, его быстро потушили.

Перова задержали на месте происшествия. Правоохранителям он заявил, что устроить поджог его уговорил человек, который представился «сотрудником ФСБ Колесниковым». Они общались в мессенджере. По словам Перова, «Колесников» предложил напасть на военкомат, объяснив это тем, что в здании находятся документы, которые отправляют в Украину.

Изначально дело против Перова возбудили по статье об умышленном поджоге, но позже переквалифицировали на статью о теракте. Дзержинский районный суд Петербурга отправил Перова в СИЗО 2 августа.

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