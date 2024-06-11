Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке спецслужб НАТО использует трудовых мигрантов для совершения терактов в России. Его слова приводит пресс-служба Национального антитеррористического комитета, сообщает «Интерфакс».

По словам Бортникова, Украина якобы «наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения».

Он утверждает, что Украина и спецслужбы НАТО ищут и вербуют «исполнителей резонансный преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов».

В качестве примера Бортников назвал «установленная» ФСБ причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Подробностей о том, как украинская разведка, по мнению ФСБ, причастна к теракту, он не привел.

В конце мая Бортников уже утверждал, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет «непосредственное отношение» к теракту в «Крокусе». По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов».

22 марта 2024 года несколько террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В зале также начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека, более 500 пострадали. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, а также те, кто, по версии следствия, им помогал. Почти все обвиняемые — граждане Таджикистана.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка террористической группировки «Исламское государство» «Вилаят Хорасан». Власти России обвинили в причастности к атаке Украину, не предоставив никаких доказательств. В Киеве эти обвинения отвергают.