Бывшего советника академика РАН приговорили к 14 годам колонии по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Кунцевский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы Научного центра иммунологии МГУ и академика РАН Михаила Пальцева Андрея Молокоедова к 14 годам колонии строгого режима по делу о ЧВК «Е.Н.О.Т.», сообщает ТАСС.

Молокоедова задержали в начале 2019 года и обвинили в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством. По версии следствия, в 2018 году он возглавил преступное сообщество, которое действовало под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (также известна как частная военная компания «Е.Н.О.Т.»). Участники этой группы требовали от знакомого академика, жителя Туапсе Петра Супонева, передать права на дом в курортном селе под Сочи. Супонев обратился в полицию, всех участников задержали.

Защита Молокоедова утверждала, что он, будучи советником Пальцева, просто вмешался в конфликт, возникший между академиком и Супоневым из-за земельного участка. Молокоедов рассказал о ситуации «журналистке одного из федеральных СМИ», которая предложила ему помощь от знакомого — лидера ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича.

В конце января 2022 года суд приговорил Молокоедова к 14,5 года колонии строгого режима, однако в ноябре приговор был отменен «в связи с многочисленными нарушениями», а дело отправили на новое рассмотрение. Молокоедова из-под стражи не выпустили.

Обвинение просило для Молокоедова 14,5 года колонии. Сам он вину не признавал.

Лидер ЧВК «Е.Н.О.Т.» Роман Теленкевич в марте 2022 года был осужден на 13 лет лишения свободы. По данным ТАСС, он был освобожден в связи с тем, что уехал воевать в Украину.

В организации преступного сообщества в рамках дела ЧВК «Е.Н.О.Т.» также подозревали двоих сотрудников управления ФСБ по Москве и области — майоров Антона Барякшева и Александра Мрищука. Барякшев признал вину и в июле 2022 года получил шесть лет в особом порядке. Мрищук вместе с еще тремя фигурантами дела 4 июня 2024 года был оправдан и освобожден. Обвинение просило для Мрищука 17 лет, для остальных — от 12 до 15 лет лишения свободы.

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