Bloomberg: Европа обсуждает с Киевом, как сохранить транзит через Украину, заменив российский газ на азербайджанский

Представители европейских стран и газовых компаний ведут переговоры с украинскими коллегами о сохранении транзита газа через Украину после окончания контракта в конце 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Контракт о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце 2024 года, и продлевать его с «Газпромом» Киев не планирует. Однако возможный вариант, по словам собеседников Bloomberg, заключается в том, чтобы европейские компании покупали газ в Азербайджане и закачивали его в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Исполнительный директор украинской государственной компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов исключил сотрудничество с российским «Газпромом», но подчеркнул, что Украина имеет «невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать». По его словам, у поставок газа из Азербайджана «может быть какое-то будущее».

Ключевой страной, которая могла бы получить выгоду от этого варианта, Bloomberg называет Словакию, отмечая, что ее премьер-министр Роберт Фицо в мае говорил о такой возможности после поездки в Азербайджан. По его словам, если переговоры будут успешными, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, оставляя часть себе, а часть отправляя в другие страны.

России этот план может принести пользу, если транзит будет организован в формате обмена, который позволит Москве направлять свой газ в другие регионы. Как отмечает Bloomberg, такой обмен нередко используется в отрасли, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое.

Источники Bloomberg утверждают, что переговоры находятся на ранней стадии, и решения ожидаются не раньше конца 2024 года. Неясно, будет ли сделка заключена, отмечает Bloomberg. Важным фактором при принятии решения также могут стать события на поле боя.

В государственной энергетической компании Азербайджана Socar на запрос о комментарии не ответили. В правительстве России и «Газпроме» также не прокомментировали сохранение транзита.

Пятилетний контракт о транзите российского газа через Украину в Европу был подписан в 2019 году. Россия по-прежнему поставляет в Европу большие объемы газа (около 15 миллиардов кубометров в год), а основными покупателями остаются Словакия и Австрия.

Киев от продления контракта, подписанного с российским «Газпромом», категорически отказался, но допускал, что европейские компании будут сами арендовать мощности украинской газотранспортной системы. В России от продления транзита не отказывались, а бывший министр энергетики Николай Шульгинов предполагал, что решение «будет найдено», поскольку в продлении заинтересованы сами европейские страны.

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