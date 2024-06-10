Премьер Чехии заявил о возможной причастности России к попытке поджога автобусов в Праге

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что за попыткой поджога городских автобусов в Праге, которая произошла 5 июня, может стоять Россия. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Reuters.

«Есть подозрение, что атака была организована и профинансирована, вероятно, из России. Это часть гибридной войны, которую ведет против нас Россия, от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить. Россия пытается подорвать доверие граждан к нашему государству», — заявил Фиала.

Подробностей о возможной причастности Москвы к поджогу автобусов он не привел.

Полиция сообщала, что по делу о попытке поджога автобусов задержан 26-летний мужчина. Ему предъявлены обвинения в терроризме. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Как отмечает Reuters, мужчине не удалось совершить поджог в том числе из-за бдительности персонала автобусного парка. По информации агентства, подозреваемый — выходец из Южной Америки.

В мае The Wall Street Journal писала, что власти европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль. В свою очередь Financial Times сообщала, что разведывательные службы стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти планируют диверсии на территории Европы. В Кремле эти обвинения называли голословными.

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