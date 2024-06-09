Южная Корея запустит пропагандистское вещание на границе в ответ на мусорные атаки из КНДР

КНДР вновь запустила сотни воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи. Как пишет агентство Yonhap, 8 июня военные обнаружили около 330 шаров, отправленных Северной Кореей. Более 80 из них приземлились в Южной Корее.

С конца прошлого месяца КНДР запустила уже более тысячи шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором — пластиком, окурками, макулатурой, кусками ткани.

Власти Южной Кореи заявили, что в ответ на это с воскресенья начнут пропагандистское вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей.

Впервые Сеул опробовал такое вещание в 2004 году, транслируя новости и другие передачи, идущие вразрез с северокорейскими медиа. В последний раз громкоговорители на границе включали в 2016 году, когда Пхеньян проводил очередные ядерные испытания.

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