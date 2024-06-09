Умер глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар
Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
«Кристоф Делуар был неутомимым защитником свободы, независимости и плюрализма журналистики на всех континентах в условиях информационного хаоса. Журналистика была делом его жизни, и он боролся с непоколебимой убежденностью», — говорится в некрологе на сайте организации.
Кристоф Делуар возглавлял «Репортеров без границ» с 2012 года. Организация борется против цензуры, составляет ежегодный рейтинг свободы прессы, занимается поддержкой журналистов, подвергающихся преследованию. До «Репортеров без границ» Делуар работал на телеканалах ARTE и TF1, в издании Le Point, а также был директором Центра подготовки журналистов. Он помог вывезти из России редактора Первого канала Марину Овсянникову, которой грозило тюремное заключение за появление в прямом эфире с антивоенным плакатом, отмечает «Радио Свобода».