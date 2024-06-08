СК сообщил о завершении расследования убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Бывшему концертному директору Талькова Валерию Шляфману заочно предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Ранее Шляфмана, который в феврале 1992 года уехал в Израиль и вскоре сменил фамилию, обвиняли в убийстве по неосторожности.

По версии следствия, в октябре 1991 года во время конфликта, возникшего за кулисами петербургского дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым, концертный директор Талькова «при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение» певцу.

«В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — говорится в сообщении СК.

Игорь Тальков родился в Тульской области в 1956 году. Он начал заниматься музыкой в середине 1970-х годов, выступал в советских ресторанных ансамблях. Впервые стал известен после выступления на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды» в 1987 году.

В 1993 году производство по уголовному делу об убийстве Талькова было приостановлено. В ноябре 2018 года расследование возобновили.

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