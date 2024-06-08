Роскомнадзор: в отношении 25 «иноагентов» возбуждены уголовные дела из-за отсутствия маркировки

Роскомнадзор передал в Следственный комитет информацию о 45 «иноагентах», которые «систематически» нарушают требования о маркировке материалов. Из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

В 2024 году РКН составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах «иноагентов». По данным службы, суды назначили по этим протоколам штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.

В марте начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев утверждал, что уголовные дела возбуждены в отношении 13 человек, объявленных «иноагентами».

«Медиазона» писала, что со второй половины 2023 года количество протоколов, составленных на участников реестра «иноагентов», стало резко увеличиваться. К началу 2024 года количество людей с как минимум двумя штрафами по статье 19.34 КоАП достигло 93, подсчитало издание. Третий протокол, составленный на одного и того же человека в течение года (при условии, что по первым двум судебные решения о штрафах вступили в силу), грозит ему уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Наказание по ней предполагает до двух лет лишения свободы.