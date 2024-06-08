На премьер-министра Дании напал 39-летний поляк. Метте Фредериксен получила «легкую травму»

Напавшим на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена оказался 39-летний поляк, сообщает местное издание Ekstra Bladet. Суд в Копенгагене отправил мужчину под стражу на 12 суток.

В суде он признал, что напал на премьер-министра и заявил, что знал, кого ударил. О его мотивах ничего не сообщается.

Как отмечает Ekstra Bladet, мужчина не говорит и не понимает по-датски. Согласно материалам дела, он находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

В отчете полиции говорится, что после задержания нападавший «выглядел рассеянным».

В офисе премьера заявили, что Фредериксен получила «легкую травму». По данным СМИ, премьер-министра ударили в предплечье. «В остальном она цела и невредима, но шокирована произошедшем», — приводит заявление офиса Reuters. После нападения премьера доставили в больницу для осмотра. Все официальные мероприятия с ее участием, назначенные на 8 июня, отменены.

Двое очевидцев рассказали датской газете BT, что видели, как мужчина подошел к Фредериксен и «сильно толкнул ее в плечо». По их словам, премьер смогла удержаться на ногах. BBC News уточняет, что нападение произошло после того, как премьер принимала участие в предвыборном мероприятии Социал-демократической партии, которую она возглавляет.

Нападение на Фредериксен произошло 7 июня — за два дня до открытия избирательных участков в Дании для голосования на выборах депутатов Европарламента. Голосование в странах ЕС проходит с 6 по 9 июня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «шокирована» сообщениями о нападения на Фредериксен. Осудил нападение и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «насилию нет места в политике», добавив, что «демократические страны должны быть свободны от запугивания и угроз».