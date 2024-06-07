Подозреваемого по делу о нападении на Леонида Волкова решили не экстрадировать из Польши в Литву. Нападение было совершено в Вильнюсе

Суд в Польше решил не экстрадировать в Литву одного из двух подозреваемых по делу о нападении на Леонида Волкова, сообщает Reuters.

В суде это решение мотивировали тем, что польская прокурата ведет в отношении одного из подозреваемых аналогичное расследование об умышленном причинении вреда здоровью легкой степени. Решение об экстрадиции второго подозреваемого еще не принято.

В конце апреля газета Rzeczpospolita писала, что польский суд принял решение об экстрадиции обоих подозреваемых в Литву, но с условием, что тюремный срок они будут отбывать в Польше. Впоследствии фигуранты дела оспорили это решение.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта у его дома в Вильнюсе. Нападавший разбил окно в машине Волкова, распылил ему в глаза слезоточивый газ и несколько раз ударил молотком. После нападения Волкова госпитализировали с переломом руки.

В середине апреля стало известно, что в Польше по делу о нападении на Волкова были задержаны три человека: гражданин Беларуси, которого следствие считает организатором нападения, и двое граждан Польши. Сообщалось, что задержанные поляки были «связаны с кругами футбольных фанатов ультрас». Позднее Gazeta Wyborcza сообщила, что по делу о нападении на Волкова был задержан боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба «Легия» Максимилиан К.

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