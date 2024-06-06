В Царском Селе на пруду перевернулся понтон с 24 пассажирами. Один человек погиб

Понтон с пассажирами перевернулся на в Екатерининском парке в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге в ночь на 6 июня.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, оснащенный мотором понтон, на котором находились 24 человека, перевернулся, когда выполнял разворот. По данным телеграм-канала «112», близкого к правоохранительным органам, причиной происшествия стал перегруз — понтон рассчитан на 12 человек.

Понтон перевернулся около двух часов ночи, когда в парке шла подготовка к частному мероприятию с большим количеством приглашенных артистов и гостей, сообщает телеканал «78». Телеграм-канал «112» утверждает, что в парке готовились к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина, который отмечают 6 июня. На понтоне с острова на берег перевозили персонал.

Пострадали четыре человека — водитель парома и три женщины. По данным «Фонтанки», одна из пострадавших не выжила. В СК подтвердили, что в больнице умер один из четырех пострадавших, госпитализированных с переохлаждением.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК).

Музей-заповедник «Царское Село» в ночь на 6 июня посетил президент РФ Владимир Путин, который приехал в Петербург на экономический форум. Путин посетил музей после полуночи и осмотрел выставочные залы.