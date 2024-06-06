В Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 90 человек, один погиб

Обновление: По последним данным при столкновении трамваев пострадали более 90 человек, в том числе 7 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Ранее сообщалось о более чем 60 пострадавших. По данным Минздрава, госпитализированы 78 человек.

Десятки человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Кемерово утром 6 июня. Один из пострадавших умер, заявил глава Кемерово Дмитрий Анисимов. В оперативных службах сообщили ТАСС, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трамваи столкнулись на шоссе Логовое около 7:30 утра, рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным СМИ, они столкнулись на Кузнецком мосту.

На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как один из трамваев на большой скорости входит в поворот, в этот момент у него открывается задняя дверь, после чего люди падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке.

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что в качестве причины ДТП рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе. При этом в Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня.

По словам главы города, которые приводит ТАСС, износ трамваев в Кемерово достигает 90%.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором показаны последствия столкновения трамваев.

В Кемеровской области — Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев 42skkem

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК).