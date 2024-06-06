Более 100 человек пострадали при крушении трамвая в Кемерово. Перед столкновением пассажиров выбросило на проезжую часть через открывшиеся двери

По последним данным, 108 человек пострадали, один погиб при столкновении двух трамваев в городе Кемерово утром 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Ранее власти говорили о более чем 90 пострадавших. Среди раненых — семь детей. В больницы доставили более 90 человек. Из них 18 человек госпитализированы, заявил телеканалу РБК врио главы Кузбасса Илья Середюк. По его словам, остальным пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь. Два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Перед столкновением один из трамваев не затормозил на резком повороте. На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как трамвай на большой скорости входит в поворот, в этот момент у него ломаются передняя и задняя двери, после чего два пассажира падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке «Набережная» на Кузнецком мосту на Логовом шоссе. Оба трамвая ехали по маршруту № 10.

Внимание. На записи показано травмирование пассажиров трамвая. Просим чувствительных людей не смотреть видео.

Видео с последствиями столкновения трамваев опубликовал Следственный комитет. На записи видно, что у одного из трамваев разбито лобовое стекло, а также повреждены двери.

В Кемеровской области — Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев 42skkem

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что рассматривают две версии ДТП. По одной из них, трамваи столкнулись из-за технической неисправности, по другой — из-за «человеческого фактора». При этом в Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня. По словам главы Кемерово Дмитрия Анисимова, которые приводит ТАСС, износ трамваев в городе достигает 90%.

Один из пассажиров трамвая сообщил, что во время движения почувствовал «запах горелых тормозов». «У ДК шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: „Ложитесь!“, но многие были в наушниках», — заявил очевидец.

В Кемеровской электротранспортной компании при этом заявили, что трамвайный состав был выпущен на линию в 05:58 утра 6 июня полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего его водителя. «Вагон перед выездом на маршрут в ремонтные цеха не заезжал и никаких проблем с тормозами не испытывал», — заявили в компании.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК). СК проводит обыски и изымает документы, сообщает Ngs42. Следователи назначили несколько экспертиз, опрашивают пострадавших, очевидцев и сотрудников Кемеровской электротранспортной компании. О задержании фигурантов дела пока не сообщалось.

После столкновения в Кемерово временно изменили маршруты трамваев, а проезд на них сделали бесплатным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о столкновении трамваев в Кемерово. Кремль желает пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил Песков.