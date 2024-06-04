В России резко сократили финансирование закупки препаратов для людей с ВИЧ

В 2023 году финансирование Минздравом РФ централизованных закупок антиретровирусных (АРВ) препаратов для людей с ВИЧ сократилось на 29% по сравнению с 2022 годом — с 38,6 миллиарда рублей до 27,35 миллиарда рублей. К таким выводам, пишет «Коммерсант», пришли представители группы «Здравресурс», проанализировав ведомственную статистику.

Посредством централизованных закупок Минздрав РФ закупает АРВ-препараты для центров по профилактике и борьбе со СПИДом.

По данным «Здравресурса», учитывая текущие цены, за счет выделенных на централизованные закупки средств в 2023 году потенциально можно было обеспечить АРВ-препаратами 400 708 человек. При этом, по данным Минздрава РФ, в 2023 году антиретровирусную терапию в России должны были получать 755 108 человек.

Если исходить из данных Роспотребнадзора, согласно которым в России проживает 1 197 410 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, то охват их АРВ-терапией в 2023 году составлял 33,5%, заявили в «Здравресурсе».

В Минздраве РФ, в свою очередь, утверждают, что по данным федерального регистра пациентов с ВИЧ охват антиретровирусной терапией вырос и составил в 2023 году 89,3% против 86,9% в 2022 году.

Не подтвердили в министерстве здравоохранения и значительное сокращение финансирования закупок АРВ-препаратов. В 2024 году, заявили «Коммерсанту» в Минздраве, на эти цели выделено 33,3 миллиарда рублей, включая дополнительное финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 мая 2024 года, утверждают в Минздраве, во всех субъектах РФ имеются остатки АРВ-препаратов, в среднем покрывающие потребность не менее чем на 8,8 месяцев.

В апреле общественное движение людей, живущих с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями, «Пациентский контроль» заявляло о дефиците препаратов для людей с ВИЧ, писала «Новая газета Европа». В письме, направленном движением руководству Минздрава и Федерального медико-биологического агентства, указывалось, что пациентам приходится менять АРВ-терапию, назначенную им врачами, и переходить на лекарства, которые менее эффективны или вызывают нежелательные реакции.

«Коммерсант» со ссылкой на «Здравресурс» пишет, что в 2023 году на сайт «Перебои.ру» поступило рекордное количество обращений о дефиците АРВ-препаратов за все годы наблюдения — 553 сообщения из 54 регионов.

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