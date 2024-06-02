Зеленский: за неделю российские войска нанесли почти тысячу ударов по Украине

Только за прошедшую неделю с 27 мая по 2 июня российские войска нанесли по территории Украины почти тысячу ударов — ракетами разных типов, авиабомбами и ударными беспилотниками, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Полное пренебрежение человеческой жизнью и постоянный террор — вот что Россия пытается распространить, — написал Зеленский. — Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить».

Зеленский призвал союзников предоставить Украине достаточно систем ПВО и дальнобойное оружие, а также оказывать давление на РФ так, чтобы Москва «не успевала адаптироваться».

Российские войска ежедневно наносят удары с помощью различного вооружения не только позиции ВСУ, но и гражданскую, и энергетическую инфраструктуру Украины. При этом Минобороны РФ с начала полномасштабной войны утверждает, что российские военные обстреливают только военные объекты.

На фоне наступления войск РФ в Харьковской области населенные пункты региона, включая Харьков, регулярно подвергаются обстрелам.

Вот как живет город

Харьков продолжает жить под постоянными обстрелами. Город прощается с погибшими и проводит «последние звонки» в школах Восемьсот двадцать третий день войны. Фотографии

Вот как живет город

Харьков продолжает жить под постоянными обстрелами. Город прощается с погибшими и проводит «последние звонки» в школах Восемьсот двадцать третий день войны. Фотографии