В Коми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Три человека пострадали

В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошел пожар, сообщила администрация республики Коми.

По данным властей, загорелся резервуар объемом 10 тысяч кубических метров. К тушению пожара привлекли 74 сотрудника и 22 единицы техники МЧС России.

Власти Коми не сообщили, на каком именно предприятии произошел пожар. Отмечается, что речь идет об НПЗ в четырех километрах от Ухты. «Коммерсант» пишет, что вблизи Ухты находится завод, принадлежащий «Лукойлу».

Телеграм-каналы «База», «112» и Shot сообщили, что в результате пожара погибли два человека. По предварительным данным, погибшие — работники подрядной организации завода. Официально об этом не сообщалось. Еще один человек, по информации каналов, был госпитализирован.

Пресс-служба МЧС России заявила «Интерфаксу», что пожар произошел при проведении плановых технических работ подрядной организацией, пострадали три ее сотрудника.

Перед пожаром в районе НПЗ слышали «несколько хлопков», утверждает «База». Крыша загоревшегося резервуара частично разрушена, но версия атаки беспилотника не рассматривается, сообщает канал. «112» утверждает, что произошла разгерметизация резервуара.

Российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в разных регионах России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие атаки ответом на удары войск РФ по украинской энергетике.

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