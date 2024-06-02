Россиянин Ислам Махачев победил Дастина Порье и в третий раз защитил чемпионский титул UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 килограммов), победив американца Дастина Порье.

Поединок прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в рамках турнира UFC 302. Бой завершился удушающим приемом в пятом раунде.

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в 2022 году, победив бразильца Чарльза Оливейру. В 2023 году он дважды защитил титул в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

На счету 32-летнего российского бойца 26 побед и одно поражение. В карьере американца Дастина Порье 30 побед и девять поражений в MMA.