Россиянин Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

Махачев и Оливейра встретились в титульном бою на турнире UFC 280, который прошел вечером 22 октября в Абу-Даби. Махачев досрочно одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Для 31-летнего Махачева это 23 победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Оливейра потерпел девятое поражение при 33 победах.

Ислам Махачев — близкий друг и постоянный напарник по тренировкам Хабиба Нурмагомедова, ученик его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов с 2018 по 2020 год владел титулом чемпиона UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020 года в статусе непобежденного бойца: он выиграл все 29 своих боев в смешанных единоборствах.