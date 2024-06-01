Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от своего проекта по первому туристическому полету к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon, в рамках которого планировал совершить на корабле компании SpaceX первый туристический полет вокруг Луны, сообщила пресс-служба проекта.

«С сожалением сообщаем, что первый частный полет вокруг Луны в рамках проекта DearMoon отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события», — говорится в сообщении.

На сайте DearMoon уточняется, что Маэдзава принял решение о закрытии проекта из-за переноса сроков запуска и отсутствия «четкого графика на ближайшую перспективу».

«Я подписал контракт в 2018 году, исходя из того, что DearMoon будет запущен к концу 2023 года. Но до сих пор нет ясности, когда это произойдет. Я не могу планировать свое будущее в этих условиях и чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать, отсюда и трудное решение об отмене проекта на данном этапе», — пояснил Маэдзава.

В начале 2017 года SpaceX объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны. Через год компания выбрала первого пассажира — им стал Юсаку Маэдзава. Он выкупил все места в корабле и объявил набор команды для совместной миссии.

В конце 2022 года стало известно, что в команду Маэдзава вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссер Брендон Холл из США, а также южнокорейский исполнитель ТОP, ирландская художница Рианнон Адам, чешский бизнесмен и продюсер Йеми А. Д., индийский актер Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия. Американскую сноубордистку Кейтлин Фаррингтон и японскую танцовщицу Мию выбрали запасными членами экипажа.

В 2021 году Маэдзава слетал на Международную космическую станцию на российском «Союзе».

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