Художница Алиса Горшенина рассказала, что провластные активисты написали на нее как минимум три доноса за неделю

Провластные активисты пожаловались на художницу Алису Горшенину в ФСБ и Генпрокуратуру. Об этом художница рассказала в своих социальных сетях.

«За неделю на меня написали три доноса. Точнее это то, что попало в публичное поле благодаря тому, что доносчики решили похвастаться своими подвигами», — написала Горшенина.

Согласно ее публикациям, доносы на нее начали писать из-за мастер-класса по изготовлению поделки из фетра, который художница должна была провести 1 июня в «Ельцин-центре». После жалоб мероприятие отменили.

«Пришло предостережение прокуратуры, что его [мастер-класс] нельзя проводить. В общих словах, ради профилактики возможной экстремистской деятельности», — сообщили Itʼs My City в пресс-службе «Ельцин-центра».

Издание утончило, в прокуратуру пожаловались Z-блогеры, которые были недовольны творчеством художницы, а также тем, что Горшенина принимала участие в съемках антивоенного клипа Pussy Riot «Swan Lake». Активисты движения «Зов народа» утверждали, что обратились в Генпрокуратуру, ФСБ и Минкульт с просьбой «проверить, чем обосновано участие человека с антироссийскими взглядами в детском мероприятии».

Рассказывая о доносах, художница подчеркнула, что не собирается уезжать из России, хотя ей не раз предлагали эмигрировать.

Сразу скажу почему я не хочу уезжать — потому что это мой дом, потому что я хочу здесь жить, потому что я не считаю, что должна уезжать только лишь потому, что кому-то не нравится то, что я делаю. Потому, что я не согласна с тем, что из страны должны уехать все те, кто не согласен с режимом. Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким как я есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли.

Горшенина также отметила, решила остаться в стране, принимая во внимание все риски. «Сейчас я ищу адвоката или адвокатессу, которые готовы будут в случае чего бороться за мою свободу не советом уехать, а помощью внутри страны», — добавила она.

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