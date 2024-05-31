В метро Москвы частично остановили движение на красной ветке. Очевидцы сообщили о пожаре в поезде, власти это отрицают

Обновление. Департамент транспорта Москвы отрицает информацию очевидцев, что в поезде на красной ветке метро произошел пожар. «Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения», — заявили в ведомстве. Около 23:06 в департаменте транспорта сообщили, что неисправность подвижного состава в метро Москвы устранена.

Масштабный сбой произошел в движении на Сокольнической линии метро в Москве вечером 31 мая.

Как сообщает городской департамент транспорта, на юго-западном участке Сокольнической линии «временно увеличены интервалы движения для проверки состава». Движение остановлено от станции «Университет» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

По данным агентства «Москва», в перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» произошло задымление в поезде. Как сообщает агентство, людей выводят со станции «Спортивная», по словам очевидцев, в перегоне горит вагон поезда, объявлен второй ранг пожара.

Очевидица, ехавшая в первом вагоне от «Воробьевых гор» до «Спортивной», рассказала «Московскому комсомольцу», что увидела сноп искр. «Потом состав встал, погас свет и сразу повалил дым. Машинист открыл нам двери и мы побежали по тоннелю. Было очень страшно», — заявила она.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию и видеозапись, сделанные, как утверждается, в остановленном поезде, на кадрах видны выбитые стекла в дверях между вагонами.

Издание Msk1 распространило видео, снятое в вагоне поезда.

Очевидец снял на видео некий предмет, который, по его словам, предположительно, задел вагон поезда. Предмет находится внутри вагона. Пассажир допустил, что это контактный рельс.

Телеграм-канал «112» опубликовал несколько видео, на которых видно, как люди идут по тоннелю метро и выходят на станцию.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что спасатели не выявили признаки пожара в тоннеле, из-за происшествия пострадали люди, пассажиров эвакуировали из поезда. Возле станций метро дежурят машины скорой помощи и пожарные. По данным «112», пострадали не менее пяти человек.

В департаменте транспорта при этом заявили, что из-за приостановленного движения никто не пострадал, а безопасности пассажиров ничего не угрожает. «Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — заявили в департаменте. Заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова уточнила, что неисправность произошла на станции «Спортивная».

Департамент транспорта также опубликовал видео со станции «Спортивная», на которой нет пассажиров, но видны люди в спецодежде, возможно, сотрудники метро или пожарные.