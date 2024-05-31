«Начались проблемы с именами с буквой „ё“, попали и Семёны, и Фёдоры». В АТОР предупредили, что пограничники все чаще отказывают россиянам в выезде из РФ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что российские пограничники все чаще отказывают гражданам РФ в выезде из страны и изымают загранпаспорта из-за ошибок в данных, сообщает «Интерфакс» 31 мая.

«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой „ё“. Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер», — сказал вице-президент АТОР, выступая на пресс-конференции.

«Всех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы. В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например», — добавил он.

Артур Мурадян напомнил, что в декабре 2023 года вступили в силу поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию, согласно которым сотрудники пограничной службы ФСБ получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям, в том числе из-за истрепанного вида паспорта, а также технических и орфографических ошибок в документе.

Представитель АТОР добавил, что организация собирается сообщить о ситуации федеральной пограничной службе, опасаясь, что проблема станет массовой. «Ситуация может дойти до абсурда, когда начнут массово изымать паспорта. Страдают, как правило, туристы, а не какие-то злоумышленники, пытающиеся проникнуть через границу», — сказал Мурадян.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2023 года подписал закон, который дал сотрудникам ФСБ и МВД дополнительные полномочия по изъятию загранпаспортов и расширил список оснований для этого. Поправки вступили в силу 11 декабря. Так, сотрудники могут изъять паспорт, если он «непригоден» или в нем есть «недостоверные сведения». Паспорт могут посчитать недействительным, если, например, внешность человека не соответствует фотографии в паспорте, а также из-за ошибок и опечаток.

После изъятия паспорт отправляют на проверку, и если с ним все в порядке, гражданин должен получить уведомление. После этого он может в течение нескольких дней забрать паспорт в подразделении МВД или консульстве, выдавшем документ.

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