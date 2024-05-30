Ростовские СМИ сообщили, что участник войны в Украине, подозреваемый в убийстве второклассницы, умер в следственном изоляторе. ФСИН это отрицает

Участник войны в Украине Руслан Шингирей, арестованный по делу об убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской Ростовской области, погиб в СИЗО 20 мая. Об этом местному изданию «Ростов-на-Дону онлайн» сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Причина смерти Шингирея правоохранительным органам пока неизвестна. По одной из версий, он мог совершить самоубийство. «Мужчина накануне заявил, что не хочет больше жить. Такое заявление было озвучено во время его перевозки из изолятора временного содержания Аксайского района в следственный изолятор Новочеркасска», — заявил собеседник журналистов в силовых структурах (каких, не уточняется).

Источник издания среди заключенных подтвердил журналистам информацию о смерти Шингирея. «Его сначала посадили в „одиночку“. Он был под камерами наблюдения, так как дело у него „смердливое“ и дошло до столицы. За такое есть ответка, а менты боялись, что его порешают. Случилось это потом. Его больше нет», — рассказал заключенный.

Другой источник, «связанный с местами заключения», сообщил, что Шингирей умер 20 мая между 15:00 и 16:00 — на следующей день после ареста и отправки в СИЗО. «Ему сразу [арестанты] сказали: „До колонии ты не доедешь“», — добавил собеседник издания.

Еще один заключенный сказал журналистам, что Шингирей попал в реанимацию после того, как его сильно избили сокамерники, которым он, как пишет издание, рассказал об убийстве и «насилии над ребенком».

В пресс-службе регионального управления ФСИН после выхода материала заявили, что информация о смерти Шингирея не соответствует действительности. «Мы эту информацию опровергаем. Он жив», — сказали в ведомстве.

Источники издания в региональном СК не подтвердили и не опровергли информацию о гибели Шингирея. Один из сотрудников ведомства уточнил, что на 20 мая подозреваемый был жив и «держался огурцом».

Руслан Шингирей — 25-летний контрактник. Он служил в российской армии с 18 лет и оказался на войне в Украине в 2022 году. По словам его знакомых, он дезертировал и после возвращения с войны устроился работать водителем эвакуатора.

Второклассница из станицы Ольгинской пропала вечером 17 мая. Тело девочки нашли в лесополосе неподалеку. На следующий день правоохранители задержали Шингирея. По версии следствия, он предложил подвезти ребенка до дома, после чего вывез в безлюдное место и убил. В пресс-службе СК сообщили, что на допросе Шингирей признал вину в полном объеме. В тот же день его арестовали. Источник «Ростов-на-Дону онлайн» в силовых структурах подтвердил, что Шингирей также надругался над девочкой. Официально об этом не сообщалось.