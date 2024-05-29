Власти Гааги отказались переименовать улицу рядом с посольством России в честь Навального

Городской совет Гааги отказал активистам, подавшим заявку на переименование улицы в честь Алексея Навального, сообщил The Insider соратник политика в Нидерландах Сергей Горбунов.

Петицию с просьбой переименовать улицу Andries Bickerweg, на которой располагается посольство России, запустила нидерландская активистка Лизз Холлманн. Обращение собрало более 85 тысяч подписей, но власти Гааги ответили отказом.

В ответе городского совета, который есть в распоряжении The Insider, отказ объясняется тем, что менять название улицы можно «в случае крайней необходимости», а переименование вызовет трудности, поскольку на улице Andries Bickerweg находится не только российское посольство.

Для смены названия, говорится в документе, надо, чтобы со смерти человека, в честь которого хотят назвать улицу, прошло не менее 10 лет и его «история жизни должна быть тщательно изучена».

«Мы признаем поддержку, оказанную вашей петиции, и высоко ценим вашу приверженность демократическим ценностям и правам человека. Хотя изменение названия улицы Andries Bickerweg на Aleksey Navalnyweg невозможно в рамках действующего законодательства, мы призываем вас продолжать активно участвовать в общественных дискуссиях и инициативах, представляющих ценности, за которые выступал Алексей Навальный», — заявили власти Гааги.

Сторонники Навального неоднократно запускали петиции с предложением переименовать в его честь улицы в европейских городах. К этому же призывали и некоторые западные политики. Пока известно, что улица имени Алексея Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny) появится в 16-м округе Парижа.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. В официальном заключении о смерти утверждалось, что она наступила от естественных причин. Соратники политика считают, что его убили.

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