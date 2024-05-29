Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на игру «Клуб Романтики»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницы мобильной игры «Клуб Романтики» в российских подразделениях магазинов приложений AppStore и Google Play, сообщают телеграм-канал «Осторожно, новости» и издание «Медиазона». Несмотря на блокировку, игра все еще доступна для скачивания в обоих магазинах приложений.

По данным реестра, ведомство приняло решение о внесудебной блокировке страниц 28 мая. Что стало причиной запрета, не уточняется. Как отмечает «Медиазона», поправки в закон «Об информации», принятые в конце 2022 года в рамках пакета о запрете «пропаганды ЛГБТ», позволили Роскомнадзору блокировать квир-контент в интернете.

«Осторожно, новости» пишет, что в последнем обновлении игры вышла новелла «Семь братьев», где игрок мог выбрать сексуальную идентичность и встречаться с персонажами разных полов. Телеграм-канал со ссылкой на игроков сообщил, что в новелле «было много контента, связанного с сексом и „нетрадиционными отношениями“». Глава Екатерина Мизулина, утверждают «Осторожно, новости» сообщала, что ее подписчики увидели в новелле «пропаганду ЛГБТ» и пожаловались на игру.

12 мая Мизулина опубликовала скриншоты из видео пользователей TikTok, заявивших, что «кто-то пожаловался» активистке на «Клуб Романтики». При этом она отмечала, что не знает об игре, а ее организация никуда не обращалась по этому поводу. В последнее время «Лиге безопасного интернета», заявляла Мизулина, приписывают «некие обращения по деятельности разных блогеров, игр, артистов, пабликов и так далее». Глава «Лиги» назвала такие сообщения «фейками» и пригрозила тем, кто публикует информацию об этом, включая СМИ, ответственностью за распространение клеветы.

29 мая Мизулина сообщила, что ее организация жалобы на игру не писала.

«Клуб Романтики» — игра в жанре визуальной новеллы от молдавской компании Your story interactive. Игрокам предлагается несколько историй, в которых они могут играть за главного героя и построить романтические отношения. «Клуб Романтики» стала одной из самых популярных игр в этом жанре в странах СНГ в 2020-х годах.

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