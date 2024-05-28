Прокуратура запросила пожизненный срок для вора в законе Шишкана (он же Олег Медведев)

Генпрокуратура РФ в ходе судебных прений потребовала приговорить криминального авторитета (также известен как Шишкан и Олег Раменский) к пожизненному заключению по обвинению в убийствах, поджогах, вымогательствах и других тяжких преступлениях, сообщила газета «Коммерсант» вечером 27 мая.

Представительница прокуратуры Мадина Долгиева в ходе прений попросила 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному заключению также трех ближайших подручных Шишкана, Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. Для еще 11 фигурантов прокурор попросила от 12 до 24 лет в колонии строгого режима, для троих — условные сроки.

Прокурор считает, что подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей. Для этого обвинитель попросила обратить в доход государства ювелирные изделия, найденные при обысках у Медведева.

Более 20 адвокатов подсудимых не успели выступить до окончания заседания. Процесс продолжится 5 июня. «Коммерсант» предполагает, что из-за большого количества участников суд может вынести приговор в конце июня — начале июля.

16 мая присяжные, ответив за два дня на 160 вопросов, признали подсудимых виновными по большинству пунктов обвинения, решив, что четверо из них заслуживают снисхождения.

По версии следствия, Шишкан держал под криминальным контролем Раменский район Московской области, действующие там преступные группировки и коммерческие структуры. Сотрудники ФСБ задержали Шишкана 15 июля 2019 года, затем — других фигурантов дела.

Следствие считает, что Медведев и его соучастники совершили убийство гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Они пропали в 2012 году, после чего обширные земельные участки племзавода передали жителю Раменского, связанному с Медведевым. После его задержания следователи нашли тела Татьяны Сидоровой и ее родных, закопанные в карьере. Также, по версии СК, Медведев и его соучастники вымогали деньги у бизнесменов города Раменское и Раменского района, а также совершали убийства «для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых». Кроме того, их обвиняют в поджогах имущества людей, которые отказывались исполнять требования Медведева и его подручных. В зависимости от роли каждого фигурантам дела вменяют в вину ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе бандитизм, убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.

В ходе процесса 15 из 18 фигурантов дела находились в СИЗО, трое — под запретом определенных действий или домашним арестом. Из-за влияния Шишкана в Московской области процесс перенесли из Мособлсуда в Москву. Присяжных по делу криминального авторитета отобрали с пятой попытки.

Судебное разбирательство началось осенью 2023 года. В апреле 2024-го стало известно, что СК возбудил уголовное дело против конвоиров, которые позволяли фигурантам, находящимся под стражей, проносить телефоны на заседания суда. C помощью телефонов, пронесенных в прямой кишке, пишет «Коммерсант», Шишкан связывался с соратниками и обсуждал, как оказать давление на свидетелей. По делу о превышении полномочий проходят конвоиры и адвокаты нескольких фигурантов.

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