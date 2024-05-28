«Новая газета Европа»: в России в полтора раза чаще стали арестовывать имущество фигурантов уголовных дел

С начала 2022 года по конец 2023 года в России в полтора раза чаще стали накладывать арест на счета подозреваемых по уголовным делам. К такому выводу пришла «Новая газета Европа», ознакомившись со статистикой Судебного департамента России за указанный период.

Из опубликованных данных, в частности, следует, что российские суды общей юрисдикции в рамках уголовных дел арестовали на рублевых счетах почти 1,3 триллиона рублей, «заморозили» 677 валютных счетов, а также изъяли 13 миллиардов рублей наличными. Кроме того, арест накладывали на движимое и недвижимое имущество.

Формальная цель таких арестов — обеспечить оплату штрафов, процессуальных издержек, возможную конфискацию или возмещение ущерба, причиненного преступлением, отмечает издание.

При этом арест может быть наложен на активы не только непосредственных фигурантов дела, но и на имущество их родственников или любых других людей и компаний, если следствие посчитает, что это имущество на самом деле принадлежит подозреваемому и было получено преступным путем или же может быть использовано для «деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Обычно суд удовлетворяет ходатайства следствия об аресте имущества примерно в 85% случаев, отмечает издание.

В теории суд должен арестовывать не все деньги подозреваемого, а только часть, в соответствии с объемом претензий следователей и прокуратуры. Однако на практике так происходит далеко не всегда, пишет «Новая газета Европа».

«По абсолютно любому уголовному делу, которое предусматривает конфискацию имущества или возмещение ущерба, можно арестовать имущество подозреваемого, обвиняемого. И следственные органы этим пользуются в каждом первом случае, — объяснил изданию управляющий партнер „Дювернуа Лигал“ Егор Носков. — Есть повсеместная практика, по всей России, когда уголовное дело возбуждается из-за ущерба, условно, в два-три миллиона рублей, а арестовывают имущество, которое стоит миллиард или десятки миллиардов рублей».

В процессе расследования, пишет издание, сумма ущерба, который вменяют фигуранту, с помощью непрозрачных экспертиз может разрастись до всего имущества обвиняемого.

Суды не только арестовывают, но и конфискуют деньги и имущество в рамках как уголовных, так и гражданских процессов, пишет «Новая газета Европа».

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года в России стали заводить уголовные дела о «фейках» о российской армии, также выросло число дел «об оправдании терроризма» и экстремизме. Арестовывали, в частности, счета и имущество журналистов Ильи Красильщика, Андрея Караулова, блогера Вероники Белоцерковской, журналистов Майкла Наки и Андрея Солдатова, а также основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, обвиняемых в распространении «фейков» о российской армии.

Помимо этого в указанный период в налоговых преступлениях обвинили блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа, а также создательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую, а блогера Аяза Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По всем этим делам суд также санкционировал арест имущества.

Кроме того, в 2022–2023 годах Генпрокуратура и СК подали несколько десятков исков о национализации активов, в рамках которых также арестовывали (и конфисковали) активы.

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