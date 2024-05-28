Главы МИД стран Евросоюза впервые «серьезно обсудили» санкции против Израиля

На встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза впервые «серьезно обсуждались» санкции в отношении Израиля и их последствия. Об этом, пишет Politico, после встречи рассказал журналистам глава МИД Ирландии Михол Мартин.

Он отметил, что участники дискуссии о санкционных мерах в отношении Израиля далеки от согласия, но все они разделяют обеспокоенность сложившейся ситуацией, «когда Международный суд [ООН] вынес решение, а ЕС всегда поддерживал независимость этого суда и необходимость того, чтобы страны соблюдали его».

В ходе обсуждения, заявил глава МИД Ирландии, было высказано «очень четкое мнение» о том, что Израиль должен выполнять предписания суда — прекратить военную операцию в Рафахе и открыть пограничный переход.

Представители властей Израиля, в свою очередь, сообщили Politico, что не могут комментировать заявления Мартина, подчеркнув при этом, что ЦАХАЛ сам ведет расследование гибели гражданского населения и «сожалеет о любом ущербе, причиненном непричастным гражданским лицам во время боевых действий».

Израиль в октябре 2023 года после нападения террористов ХАМАС, убивших 1200 человек и захвативших более 250 заложников, начал операцию в секторе Газа. Палестинская сторона утверждает, что за время спецоперации в секторе Газа были убиты около 36 тысяч человек. В начале мая ЦАХАЛ объявил, что начал контртеррористическую операцию в Рафахе — последнем крупном населенном пункте сектора Газа, который пока не контролируют израильские военные.

24 мая Международный суд ООН потребовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи. В ночь на 27 мая Израиль нанес удар по Рафаху, в результате которого, как утверждает палестинская сторона, погибли 45 человек.

Ирландия — одна из трех европейских стран, которые в мае объявили о признании независимости Палестины.

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