Власти Папуа — Новой Гвинеи считают, что оползень, произошедший 24 мая, «похоронил заживо более двух тысяч человек» и вызвал «крупные разрушения» деревне Ямбали в провинции Энга. Об этом 27 мая сообщают Associated Press и Reuters, ссылаясь на письмо Национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации, направленное в Организацию Объединенных Наций.

Это почти в три раза больше, чем оценка ООН от 26 мая, согласно которой из-за оползня погибли 670 человек. Оценка организации основана на данных властей деревни Ямбали и провинции Энга: по их информации, под оползнем оказались более 150 домов (ранее сообщалось о 60 домах).

На месте оползня в деревне Ямбали в Папуа — Новой Гвинее, 27 мая 2024 года Mohamud Omer / International Organization for Migration / AP / Scanpix / LETA

Как отмечают информационные агентства, сложно оценить численность населения в пострадавшем районе, поскольку последнюю достоверную перепись населения в Папуа — Новой Гвинее провели в 2000 году, и многие люди живут в изолированных горных деревнях.

Глава миссии ООН по делам мигрантов в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак заявил, что организация «не может оспаривать предположения правительства, но и не может их комментировать».

Офис премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе не ответил на запрос журналистов, просивших объяснить, на чем основана правительственная оценка числа погибших.

Guardian News

Оползень в Папуа — Новой Гвинее произошел в ночь на 24 мая в провинции Энга, в 600 километрах от столицы страны Порт-Морсби. От оползня пострадали несколько деревень. Также под завалом оказалось шоссе, что затрудняет доставку помощи в пострадавший район. Спасатели рассказали местным СМИ, что слышали крики, доносившиеся из-под земли. Спустя более чем 72 часа после схода оползня местные жители продолжают разбирать завалы при помощи лопат и палок. Первая тяжелая техника, необходимая для разбора завалов, прибыла только 26 мая. Из-под завалов извлекли шесть тел.