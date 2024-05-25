Более 300 человек погибли в результате оползня, произошедшего на севере Папуа — Новой Гвинеи, сообщает газета Papua New Guinea Post Courier, ссылаясь на слова члена парламента страны Аймоса Акема.

Оползень произошел около 3:00 ночи по местному времени 24 мая (20:00 мск 23 мая) в деревне Каокалам, расположенной в провинции Энга, в 600 километрах от столицы страны Порт-Морсби. По данным издания, оползень разрушил 1182 дома.

На месте схода оползня в Папуа — Новой Гвинее, 24 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

24 мая 2024 года Emmanuel Eralia / Reuters / Scanpix / LETA

24 мая 2024 года AFP / Scanpix / LETA

От оползня пострадали не менее шести деревень, пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел и торговли Австралии. «Верховная комиссия Австралии в Порт-Морсби находится в тесном контакте с властями Папуа-Новой Гвинеи для дальнейшей оценки масштабов ущерба и жертв», — сообщили в министерстве.

Австралийская телерадиовещательная корпорация сообщила 25 мая, что спасатели, прибывшие в малонаселенный район, извлекли из-под земли четыре тела. Оползень заблокировал доступ к шоссе, поэтому до пострадавшего района можно добраться только на вертолетах.