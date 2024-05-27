Участникам «Би-2» дали гражданство Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей.

В указе, опубликованном 27 мая на сайте Санду, перечислены имена восьмерых россиян. Среди них — бас-гитарист «Би-2» Максим «Лакмус» Андрющенко, а также представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Участников группы „Би-2“ начали репрессировать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности», — написал в телеграм-канале глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел.

О том, что участники «Би-2» обратились к властям Молдовы с просьбой предоставить им и членам их семей гражданство страны, стало известно в конце апреля.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину участники группы «Би-2» выступили против войны. В мае 2023 года Минюст включил одного из лидеров группы Егора Бортника в реестр «иностранных агентов».

В конце января 2024 года семерых участников «Би-2», включая сессионного музыканта Глеба Колядина, задержали после концерта в Таиланде из-за того, что они выступали без официального разрешения на работу. Организаторы концертов впоследствии признали, что некорректно оформили визы для музыкантов. Участников группы оштрафовали, после чего они почти неделю провели в центрах для мигрантов в ожидании решения о депортации. Тогда им угрожала высылка в Россию, но в итоге музыканты вылетели из Таиланда в Израиль. По неофициальным данным, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. В посольстве России в Таиланде это отрицали.