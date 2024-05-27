Суд в Турции оправдал обвиняемого в убийстве российской фемактивистки Анастасии Емельяновой

Первый уголовный суд турецкого Эрзурума оправдал Мохаммада Низара Арнабеха, обвиняемого в убийстве своей девушки — российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на подругу погибшей Юлию Сафронову.

Мужчину обвиняли в умышленном убийстве. Следствие утверждало, что он избил девушку и порезал ей ногу осколком стекла. В результате Емельянова умерла от потери крови.

В ходе следствия обвиняемый несколько раз менял показания, отмечает «Медиазона». Изначально он говорил, что случайно толкнул Емельянову во время ссоры и она упала на стеклянный журнальный столик. Позже он признался, что во время ссоры несколько раз ударил девушку в левую ногу куском стекла, который откололся от поврежденного стола. Однако затем Низар Арнабех заявил, что его вообще не было дома в тот вечер.

Тело 32-летней Анастасии Емельяновой нашли в сентябре 2023 года в съемной квартире в Эрзуруме, куда она переехала со своим женихом, 29-летним Мохаммадом Низаром Арнабехом.

Емельянова была участницей антивоенных митингов, членом и движения «Весна», помогала проекту по борьбе с гендерным неравенством и и вела ютьюб-канал о феминизме. В 2022 году активистка уехала из России.

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