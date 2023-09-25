В Турции найдена мертвой фемактивистка Анастасия Емельянова

Активистка феминистического и антивоенного движений Анастасия Емельянова найдена мертвой в Турции, сообщила ее подруга Анастасия Полозкова.

«Настю убили три дня назад в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержан ее жених», — написала Полозкова в соцсетях. Емельянова, сообщила она, не выходила на связь с друзьями с 20 сентября: «Мы искали ее последние два дня. И вот нашли».

Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторок канала «Феминистки поясняют». Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Настя поддерживала меня, когда в прошлом году я сбежала в Турцию и не могла спать ночами. Мы спорили на балконе о списке запрещенных профессий, слушали вместе тру крайм подкасты и стенд ап. Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить.

Полозкова сообщила, что сейчас друзья и родственники Емельяновой пытаются разобраться с необходимыми формальностями, в том числе организовать транспортировку тела в Россию.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, а также после объявления мобилизации многие жители России уехали в другие страны, в том числе в Турцию. РФ покинули, в числе прочих, публично выступающие против войны — в России возбуждены сотни административных и уголовных дел о повторной «дискредитации» и «фейках» о российской армии, обвиняемым грозят многолетние реальные сроки заключения.