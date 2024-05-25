Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался в квартире

В Петербурге местный житель открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов, сообщает 25 мая «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Полицейские прибыли к 17-этажному дому на Народной улице после того, как получили информацию о конфликте со стрельбой — предположительно, из травматического оружия. По данным «Фонтанки», 59-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за замечания по поводу курения в общественном месте, сделанного две недели назад.

«На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», — сообщили в пресс-службе МВД.

В полиции не уточнили, пострадал ли кто-то из сотрудников. В то же время телеканал 78.ru и телеграм-канал «112» утверждают, что ранен один полицейский.

«Фонтанка» опубликовала видео, на котором, как утверждается, подозреваемый ведет стрельбу с балкона высотного дома. 78.ru утверждает, что спустя полтора часа после того, как на место прибыла полиция, прозвучало не менее четырех выстрелов. Телеканал утверждает, что подозреваемый заявил, что не собирается сдаваться, и якобы сказал «Пусть меня застрелят».