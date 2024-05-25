Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов» в последнем туре российской премьер-лиги. Матч, проходивший в Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита», сообщает Sports.ru.

В то же время «Динамо» в гостях проиграло «Краснодару» (0:1) в матче, проходившем параллельно с игрой «Зенит» — «Ростов».

«Краснодар» и «Динамо» также претендовали на чемпионство. Московскому клубу для этого достаточно было не проиграть. «Краснодар» мог стать чемпионом в случае победы над «Динамо» и если бы при этом «Зенит» не выиграл у «Ростова».

В итоге «Краснодар» стал вторым, а «Динамо» занял третье место в чемпионате.

«Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Как отмечает Sports.ru, это повторение рекорда страны: с 1996 по 2001 год шесть титулов подряд выиграл московский «Спартак».

«Краснодар» впервые занял второе место в чемпионате России. До этого клуб трижды занимал третье место (в 2015, 2019, 2020 годах).