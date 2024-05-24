Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль территорию четырех сел в Газахском районе на границе с Арменией. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации госграницы с Арменией.

В сообщении говорится, что Баку получил контроль над территорией сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

В свою очередь Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 24 мая армянские пограничники приступают к охране приграничного участка протяженностью семь километров в Тавушской области. Они будут присутствовать у сел Беркабер, Воскепар и Баганис. Охрана участка около поселка Киранц в течение двух месяцев будет осуществляться «по переходной схеме».

Утром 24 мая Служба безопасности Армении также заявила, что Баку и Ереван отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области и передают охрану пограничникам.

19 апреля власти Армении сообщили, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. Договор предполагал передачу Азербайджану четырех сел в Тавушском районе. «Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», — говорилось в сообщении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Села Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов.

Местные жители, в том числе приграничного села Киранц, начали протестовать против решения Еревана. Они требовали отказаться от территориальных уступок и просили о помощи международные правозащитные организации. Жители заблокировали участок трассы М6, который ведет в соседнее село Воскепар, расположенное ближе к армяно-азербайджанской границе. В начале мая армянские правоохранительные органы перекрыли доступ к Киранцу и пресекли начавшиеся из-за этого протесты, задержав три десятка демонстрантов.

Один из лидеров протестов стал глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян. Вместе со своими сторонниками 4 мая он начал шествие, выйдя из приграничного села Киранц. К 9 мая они добрались до Еревана, там на площади Республики прошел митинг, в ходе которого Галстанян потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Премьер Армении говорил, что решение прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном может привести к войне.

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