Российские войска атаковали Харьков с воздуха. Погибли шесть человек

Обновление: Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в результате ударов по Харькову погибли шесть человек и еще 11 ранены. Обстрелу, по его данным, подверглась гражданская инфраструктура города. В общей сложности армия РФ нанесла 15 ударов по Харькову.

Войска РФ утром 23 мая вновь нанесли удары по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло 10 взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Глава областной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что по городу нанесены не менее пяти ударов. Синегубов также призвал жителей не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги.

Войска РФ регулярно наносят удары по Харькову ракетами, управляемыми авиабомбами и дронами. В приграничных районах Харьковской области российские военные с 10 мая пытаются идти в наступление.

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