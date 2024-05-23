РБК и «военкоры» сообщили, что командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности

Командующий 20-й армией Вооруженных сил РФ Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщают «военкор» Юрий Котенок и телеграм-канал «Военный осведомитель».

Котенок пишет, Ахмедов пока «выведен в распоряжение». Источник РБК, «знакомый с кадровым решением», подтвердил эту информацию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что Ахмедова «вывели в распоряжение», но «информированные источники сообщают, что ситуация в развитии». Он назвал это «отличной новостью».

Официального подтверждения информации об отставке Ахмедов нет.

Имя генерала Ахмедова упоминалось «военкорами» в июне 2023 года, когда российские военные под Кременной в Луганской области два часа прождали командира на плацу и попали под удар HIMARS с украинской стороны. Этим командиром, как писали тогда «военкоры», был именно Ахмедов. По их словам, в результате удара было много пострадавших. По некоторым данным, при ударе по российской дивизии погибли около 100 человек. Минобороны России официально удар по военным под Кременной не комментировало.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил Ахмедову звание генерал-майора, а в декабре — звание генерал-лейтенанта.

Сухраб Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. В разные годы он был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты, напоминает «Коммерсант». В ноябре 2022 года морпехи 155-й бригады жаловались губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на командование и большие потери под Павловкой в Донецкой области. Они писали, что их «бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов».

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